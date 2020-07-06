На помощь медикам из Казахстана в борьбе с коронавирусом отправились подмосковные врачи.

Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья. В командировку отправили 26 лучших медиков.

"Врачи Московской области за период эпидемии коронавируса показали себя настоящими профессионалами. Во многом именно благодаря им в регионе удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией. Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19", — пояснили в ведомстве.