Ученые: ВОЗ недооценивает опасность передачи COVID по воздуху

Всемирная Организация Здравоохранения недооценивает потенциал распространения Covid-19 воздушно-капельным путем, уверены эпидемиологи и вирусологи.

В открытом письме, направленном в ВОЗ, 239 ученых из 32 стран призывают признать роль воздушного распространения коронавируса и подготовить рекомендации для правительств, какие меры контроля нужно применять.

Авторы письма утверждают, что появляющиеся сейчас данные, в том числе из таких объектов, как мясоперерабатывающие заводы в ряде стран, где были зафиксированы вспышки заражения, свидетельствуют о том, что

воздушно-капельная передача может быть более важной, чем это признает ВОЗ.

Линси Марр, эксперт по воздушно-капельной передаче вирусов в Вирджинском технологическом институте и соавтор письма:

"ВОЗ полагалась на исследования из больниц, которые предполагали низкий уровень вируса в воздухе. Это позволило недооценить риск, потому что в большинстве зданий воздухообменный курс обычно намного ниже, что позволяет вирусу накапливаться в воздухе" (цитата The New York Times).

Напомним, что в руководстве, составленном ВОЗ, говорится, что вирус передается главным образом между людьми контактным способом, через дыхательные пути. "Аэрозольная" (ее чаще называют воздушно-капельной) передача включает в себя гораздо более мелкие частицы, которые могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени и передаваться другим на расстояния, превышающие один метр.

Мнение ВОЗ

Члены комитета ВОЗ по профилактике инфекций заявили, что, хотя аэрозольная передача может играть определенную роль, имеются убедительные доказательства того, что основными путями передачи инфекции являются

непосредственный контакт,

выделение дыхательных капель во время кашля, чихания или речи.

Они заявили, что введение новых мер по защите от передачи аэрозолей нецелесообразно и вряд ли окажет существенное влияние на распространение инфекции.

Что изменится, если ВОЗ прислушается к мнению ученых

Если ВОЗ признает правоту авторов письма, что воздушно-капельная передача является одним из основных факторов заражения коронавирусом, то