На севере Китая у одного из жителей выявили бубонную чуму.
Из-за возможности распространения данной болезни, в районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.
"В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии", — говорится в постановлении, опубликованном агентством Синьхуа.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.