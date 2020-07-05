Измена приносит в брак некоторую неловкость и разлад, поэтому её довольно легко обнаружить.
Об этом рассказала сексолог Анна Амбарцумян. Она назвала три признака, по которым можно распознать изменника.
Первый признак — это признание, что измены в браке — дело обыденное. Человек начнет высказывать свою точку зрения, что рано или поздно "поход налево" неизбежен.
Признак №2 — это постоянные разговоры о том, что человек не способен на измену. На самом деле он просто хочет отвести от себя подозрения.
Третий признак — бегающий взгляд, а также излишнее внимание к противоположному полу.
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