Сексолог указала на три черты потенциального изменника

Измена приносит в брак некоторую неловкость и разлад, поэтому её довольно легко обнаружить.

Об этом рассказала сексолог Анна Амбарцумян. Она назвала три признака, по которым можно распознать изменника.

Первый признак — это признание, что измены в браке — дело обыденное. Человек начнет высказывать свою точку зрения, что рано или поздно "поход налево" неизбежен.

Признак №2 — это постоянные разговоры о том, что человек не способен на измену. На самом деле он просто хочет отвести от себя подозрения.

Третий признак — бегающий взгляд, а также излишнее внимание к противоположному полу.