Медик рассказала, кому вредны закаливания холодной водой

Во время планового отключения горячей воды россияне зачастую моются в холодной, экономя время на ее разогревании. Как сообщила врач-дерматолог Екатерина Мокина, такое закаливание полезно далеко не всем. Об этом пишут "Аргументы и факты".

По ее словам, ледяной душ категорически запрещено принимать людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов. Когда холодная вода попадает на кожу человека, его сосуды начинают резко сужаться, а после — расширяться. Это может обернуться неблагоприятными последствиями для людей с кардиологическими проблемами.