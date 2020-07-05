Умывания холодной водой тонизируют кожу лица и имеют освежающий эффект, однако могут быть опасными для людей, страдающих от хронических заболеваний.

Об этом рассказала врач Екатерина Мокина.

"Люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно. Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей", — объяснила медик.