С каждой последующей мутацией коронавирус нового типа ослабевает. Впоследствии COVID-19 станет не опаснее обычной простуды.
Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.
"Разные исследовательские группы проводят исследования, которые доказывают, что вирус терпит изменения. В настоящее время известно порядка 200 мутаций этого вируса, которые циркулируют на территории всего мира", — утверждает Алимбарова.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.