С каждой последующей мутацией коронавирус нового типа ослабевает. Впоследствии COVID-19 станет не опаснее обычной простуды.

Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.

"Разные исследовательские группы проводят исследования, которые доказывают, что вирус терпит изменения. В настоящее время известно порядка 200 мутаций этого вируса, которые циркулируют на территории всего мира", — утверждает Алимбарова.