Дефицит витамина D в организме является дополнительным фактором для развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом рассказала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
"Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии", — пояснила врач.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.