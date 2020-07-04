Спасатель назвал лучший способ спрятаться от грозы

Если сильна гроза настигла в поле, то необходимо сразу избавиться от всех металлических предметов. Затем нужно найти овраг и присесть в нем, закрыв голову руками.

Такую рекомендацию дал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.