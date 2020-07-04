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Спасатель назвал лучший способ спрятаться от грозы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Если сильна гроза настигла в поле, то необходимо сразу избавиться от всех металлических предметов. Затем нужно найти овраг и присесть в нем, закрыв голову руками.

Такую рекомендацию дал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

"Нужно укрыться в ближайшем сооружении. Для этого подходят капитальные постройки. Если вы всё-таки остались на природе, то не надо прятаться под отдельно стоящим деревом", — пояснил спасатель.

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