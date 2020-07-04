Если сильна гроза настигла в поле, то необходимо сразу избавиться от всех металлических предметов. Затем нужно найти овраг и присесть в нем, закрыв голову руками.
Такую рекомендацию дал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
"Нужно укрыться в ближайшем сооружении. Для этого подходят капитальные постройки. Если вы всё-таки остались на природе, то не надо прятаться под отдельно стоящим деревом", — пояснил спасатель.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.