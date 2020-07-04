В особенно жаркие дни сильно потеющим людям противопоказано выходить на улицу.
Об этом рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.
"Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает, и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек", - пояснил медик.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.