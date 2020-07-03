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Онколог объяснил, чем опасна боль в области правого подреберья

Здоровье

Врач-онколог Иван Карасев объяснил, почему может возникнуть боль в правом подреберье. Он отметил, что при появлении данного симптома важна своевременная диагностика.

Специалист заявил, что одним из самых опасных видов онкологических заболеваний является рак большого дуоденального соска, который является очень опасным.

"В большинстве случаев причиной развития заболевания является наличие аденомы на соске, которую не лечили. После того как болезнь переходит в запущенную стадию, как правило, развивается опухоль. Именно поэтому крайне важно проводить все меры по своевременной диагностике", — пояснил эксперт.

Главными симптомами заболевания являются:

  • кожный зуд;
  • ухудшение аппетита;
  • ноющая боль в правом подреберье;
  • повышение температуры;
  • похудение.

Чтобы диагностировать заболевание, нужно сделать УЗИ и процедуры по рентгеноскопической холангиографии.

Ранее онколог Елена Смирнова объяснила, как выявить рак на ранней стадии.

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