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Врач-диетолог Гинзбург объяснил, чем крапива полезна для организма

Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как на состояние здоровья человека влияет крапива.

Специалист отметил, что крапива улучшает обмен веществ в организме, активизирует иммунную систему и ускоряет процесс восстановления клеток.

Кроме того, употребление данного продукта помогает успокоить нервную систему, снять стресс и усталость.

В крапиве содержатся:

  • фолиевая кислота;
  • витамины С;
  • витамины В9;
  • аминокислоты.

Витамин B9 предотвращает развитие анемии, сердечно-сосудистых заболеваний.

Никаких противопоказаний к употреблению крапивы нет. Только людям, страдающим гастритом и язвой желудка, нужно быть осторожными и предварительно проконсультироваться со специалистом.

Лечиться можно не только дорогими лекарствами, выписанными врачом, но и травами. Для каждой болезни существует свой собственный "букет".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в чем заключаются особенности траволечения.

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