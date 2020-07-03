Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как на состояние здоровья человека влияет крапива.
Специалист отметил, что крапива улучшает обмен веществ в организме, активизирует иммунную систему и ускоряет процесс восстановления клеток.
Кроме того, употребление данного продукта помогает успокоить нервную систему, снять стресс и усталость.
В крапиве содержатся:
Витамин B9 предотвращает развитие анемии, сердечно-сосудистых заболеваний.
Никаких противопоказаний к употреблению крапивы нет. Только людям, страдающим гастритом и язвой желудка, нужно быть осторожными и предварительно проконсультироваться со специалистом.
Лечиться можно не только дорогими лекарствами, выписанными врачом, но и травами. Для каждой болезни существует свой собственный "букет".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, в чем заключаются особенности траволечения.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.