Врачи назвали напиток, который нужно пить на завтрак, чтобы быстро и эффективно снизить высокое давление.
Известно, что при гипертонии на кровеносные сосуды и внутренние органы человека оказывается дополнительная нагрузка. Это может привести к развитию серьезных осложнений, так как инсульт и сердечный приступ.
К факторам, провоцирующим повышенное давление, относятся:
Специалисты рекомендуют вишневый сок в качестве эффективного средства от гипертонии.
Диетолог Сара Брюэр, утверждает, что этот напиток богат антиоксидантами — полифенолами, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и улучшению их эластичности.
Для того, чтобы снизить систолическое кровяное давление на 7 мм рт. ст., достаточно лишь 60 мл кислого вишневого сока.
Кровяное давление может начать снижаться в течение часа после употребления этого напитка. Вишневый сок действует до 8 часов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что давление помогают снизить черника, грецкие орехи и семечки.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.