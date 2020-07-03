Вишневый сок спасет от высокого давления

Врачи назвали напиток, который нужно пить на завтрак, чтобы быстро и эффективно снизить высокое давление.

Известно, что при гипертонии на кровеносные сосуды и внутренние органы человека оказывается дополнительная нагрузка. Это может привести к развитию серьезных осложнений, так как инсульт и сердечный приступ.

Почему повышается давление?

К факторам, провоцирующим повышенное давление, относятся:

неправильное питание;

малоподвижный образ жизни.

Специалисты рекомендуют вишневый сок в качестве эффективного средства от гипертонии.

Диетолог Сара Брюэр, утверждает, что этот напиток богат антиоксидантами — полифенолами, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и улучшению их эластичности.

Для того, чтобы снизить систолическое кровяное давление на 7 мм рт. ст., достаточно лишь 60 мл кислого вишневого сока.

Кровяное давление может начать снижаться в течение часа после употребления этого напитка. Вишневый сок действует до 8 часов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что давление помогают снизить черника, грецкие орехи и семечки.