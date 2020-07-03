Новая мутация COVID-19 влияет на скорость его распространения

Ученые рассказали о мутации COVID-19, которая может повлиять на скорость его распространения.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал об обнаружении особой мутации коронавируса, которая влияет на его развитие.

"Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме", — сказал Фаучи в интервью газете Journal of the American Medical Association.

Он также уточнил, что исследования новой мутации еще продолжаются.