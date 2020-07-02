Врачи Петербурга ожидают переполнения больниц к осени

Врачи из Петербурга уверенны в том, что к осени многие больницы будут заполнены.

Издательство "Петербургский дневник" со ссылкой на врачей сообщает о том, что время пандемии коронавируса не все пациенты с другими болезнями смогли пройти плановую госпитализацию. В связи с этим, если риск того, что вовремя не подлечившиеся больные придут в больницы с тяжелыми формами заболеваний.

Врачи отметили, что пациентами могут оказаться те, у кого была опухоль молочной железы, желудка и колоректальный рак.