Доктор Мясников: "Брокколи защитит от развития рака"

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что брокколи является очень полезным продуктом, так как содержит большое количество различных витаминов, минералов и биологически активных веществ. К тому же данный овощ способен защитить от рака.

"Самый полезный на свете продукт среди овощей… — брокколи. Имеет колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологии, причем очень серьезно снижают риски онкологии", — заявил он.

Также специалисты отметил, что в состав брокколи входят антиоксиданты, препятствующие развитию злокачественных образований.

Эту капусту рекомендуется есть в сыром виде, не отваривая.

Мясников отметил, что в день необходимо употреблять 500 граммов фруктов и столько же овощей. В рацион должны входить овощи и фрукты разных цветов.

Ранее врачи назвали пять причин включить брокколи в свой рацион.

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