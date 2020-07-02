Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что брокколи является очень полезным продуктом, так как содержит большое количество различных витаминов, минералов и биологически активных веществ. К тому же данный овощ способен защитить от рака.
"Самый полезный на свете продукт среди овощей… — брокколи. Имеет колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологии, причем очень серьезно снижают риски онкологии", — заявил он.
Также специалисты отметил, что в состав брокколи входят антиоксиданты, препятствующие развитию злокачественных образований.
Эту капусту рекомендуется есть в сыром виде, не отваривая.
Мясников отметил, что в день необходимо употреблять 500 граммов фруктов и столько же овощей. В рацион должны входить овощи и фрукты разных цветов.
Ранее врачи назвали пять причин включить брокколи в свой рацион.
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