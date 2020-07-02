Онколог объяснила, как выявить рак на ранней стадии

Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о том, как выявить онкологическое заболевание в прямой кишке на ранней стадии.

Даже если нет никаких признаков онкологии, это не значит, что человек полностью здоров. Для того чтобы определить заболевания на ранней стадии, нужно сделать колоноскопию. Данное обследование рекомендуется проходить людям старше 45 лет.

Кто в группе риска?

В первую очередь это люди, у которых в роду имели место онкозаболевания или образование полипов. Им нужно проходить колоскопию после 40 лет.

"Это международные рекомендации, но я советую делать процедуру даже раньше, так как колоректальный рак постоянно "молодеет". Сейчас он уже занимает второе место среди онкологических заболеваний во всем мире", — пояснила врач.

Ранее британские специалисты из Оксфордского университета пришли к выводу, что регулярное употребление красного мяса в любом виде (жареном, тушеном, приготовленном на гриле) приводит к увеличению риска возникновения рака кишечника.