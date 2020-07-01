Первыми вакцину от коронавируса получат люди, входящие в группу риска.
Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
"По всей видимости, в первую очередь начнут вводить вакцину преимущественно группам риска, пожилым людям, самой страдающей возрастной части населения — 60 лет и выше", — объяснил специалист.
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