Эксперт: Россия следует рекомендациям ВОЗ и это дает результат

Резкое снятие ограничительных мер может вызвать вторую волну коронавируса, которая будет куда опаснее первой. С таким предупреждением выступила Всемирная организация здравоохранения.

Россия полностью разделяет это мнение, поэтому ограничительные меры снимаются в разных регионах в разное время и процесс идет постепенно. Это отметила сопредседатель регионального отделения ОНФ в Томской области, член Комитета ГосДумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

"До сегодняшнего дня, несмотря на то, что многие регионы выходят из жестких специализированных мер, тем не менее, все средства самоизоляции, масочный режим, дистанционный режим сохранятся. И Россия готовится к вакцинации. Мы надеемся на то, что вакцина будет. Всех поголовно, понятно, провакцинировать невозможно по ряду причин. Во-первых, такого количества вакцины не будет. Во-вторых, не все люди согласятся. Я не думаю, что мы сумеем очень быстро провакцинировать то количество населения, которое даст нам общий иммунитет, на который мы рассчитываем. Поэтому, конечно, выходить из ситуации по коронавирусу нужно очень медленно, плавно и аккуратно", — заявила эксперт.

Она также отметила, что если вторая волна эпидемии все же случится, то она пройдет более мягко. Кроме того, врачи уже имеют опыт и знают, как реагировать.