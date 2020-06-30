В Подмосковье зафиксировали появление "аллергичных" мошек

Цветение трав и деревьев, а также укусы насекомых, в частности, мошек и комаров, привносят в летний сезон немало хлопот, особенно людям, страдающим аллергией.

"Потепление климата может способствовать тому, что в среднюю полосу России могут массово "прийти" другие растения, характерные для южных широт, например, амброзия. Ее пыльца считается одним из самых сильных аллергенов, — сообщила кандидат медицинских наук Асель Нуртазина.

Также врачам-аллергологам приходится сталкиваться с тем, что в Московской области увеличилось число пациентов, у которых возникла аллергическая реакция после укуса насекомых.

"Это не комары, потому что кусочек кожи в месте укуса вырван (это видно при осмотре под увеличительным стеклом)", — отмечают медики.

В этом году часто встречается крапивница — зудящая сыпь с волдырями на коже, напоминающая ожог крапивы.

Существует гипотеза, согласно которой через 10 лет число больных со всеми аллергическими заболеваниями вырастет почти в 1,5-2 раза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как комары находят цель для укуса.