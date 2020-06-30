Доктор Мясников: "Унитаз — причина геморроя, грыж и болей в спине"

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что унитаз является причиной возникновения геморроя, грыж и болей в спине.

В эфире передачи "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE" он отметил, что на здоровье человека негативно отражается малоподвижный образ жизни, а унитаз вообще может сделать из человека инвалида. Александр Мясников подчеркнул, что правильная позиция при дефекации "на корточках".

"Вы сразу почувствуете, что у вас все напряжено. У вас начнут работать мышцы тазового дна, мышцы ног", — сообщил Мясников.

Если человек ведет малоподвижный образ жизни, он подвержен различным заболеваниям: геморрою, инфаркту и онкологии.

По словам медика, из-за недостатка физической активности во всем мире умирают миллионы людей.

Ранее врач и телеведущий доктор Мясников рассказал, что некоторые лекарства могут быть опасными для здоровья. В частности, сердечные препараты растительного происхождения способны привести к аритмии.