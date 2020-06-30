В мобильном приложении "Справочник врача" более 10 тысяч медицинских специалистов приняли участие в опросе об эффективности системы обязательного медицинского страхования.
Оказалось, что 72% респондентов считают, что ее необходимо ликвидировать.
Что касается вопрос развития системы здравоохранения в рамках ОМС, то здесь мнения специалистов разделились.
48% считают, что это возможно, если ее грамотно использовать, 52% респондентов убеждены, что ОМС в любом виде тормозит развитие медицины.
Кроме того, большинство врачей полагают, что самая лучшая система финансирования — это бюджетное финансирование без посредников.
Около 5 тысяч медиков убеждены, что система ОМС создает только проблемы.
33% специалистов назвали ее полностью недееспособной, 16% отметили, что в целом система хорошая, но есть недоработки, и только 4% докторов считают ее абсолютно полноценной.
Основными негативными сторонами ОМС многие врачи считают:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.