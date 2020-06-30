В Министерстве здравоохранения считают, что из-за пандемии коронавируса может резко вырасти число больных сахарным диабетом. На данный момент преддиабетический статус имеют около четверти жителей нашей планеты. При условии развития коронавирусной инфекции все они могут попасть в зону риска.
О том, существуют ли какие-то меры по профилактике диабета для людей, переболевших коронавирусом, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Олеся Гурова.
"Связи между коронавирусом и профилактикой диабета нет. Те профилактические меры, которые существуют для диабета (в основном мы здесь говорим о диабете второго типа, потому что этот вариант заболевания наиболее распространен), не имеют отношения к коронавирусу.
Есть два ключевых фактора развития данного заболевания - это избыточный вес и наследственность. Независимо от того, переболел человек коронавирусом или нет, повлиять на наследственность мы никак не можем.
Профилактика сахарного диабета — это контроль массы тела.
Что касается исследования на тему того, что у пациентов с коронавирусом чаще выявляют диабет, скорее всего, это были люди, у которых диабет не был диагностирован, а в тот момент, когда они попадали больницу, его выявляли.
Вызывает ли коронавирус сахарный диабет — это очень большой вопрос. На данный момент это не доказано", — заключила эксперт.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.