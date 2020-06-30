Эндокринолог: "Связь между коронавирусом и диабетом не доказана"

В Министерстве здравоохранения считают, что из-за пандемии коронавируса может резко вырасти число больных сахарным диабетом. На данный момент преддиабетический статус имеют около четверти жителей нашей планеты. При условии развития коронавирусной инфекции все они могут попасть в зону риска.

О том, существуют ли какие-то меры по профилактике диабета для людей, переболевших коронавирусом, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Олеся Гурова.