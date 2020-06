Вирус гриппа с "пандемическим потенциалом" обнаружен в Китае

Новый штамм гриппа, который потенциально может стать пандемией, был идентифицирован учеными в Китае.

"Он появился недавно и переносится свиньями, но может заразить людей", - отмечается в распространенном сообщении.

Исследователи обеспокоены тем, что новый штамм может мутировать, в результате чего станет легко распространяться от человека к человеку, и вызвать глобальную вспышку болезни.

"Не говорите потом, что мы не предупреждали"

"Хотя в данный момент времени это не является непосредственной проблемой, - говорят вирусологи, - у него (вируса - прим.ред) есть все признаки высокой приспособленности к заражению людей и ситуация с данным штаммом нуждается в тщательном мониторинге".

Доклад группы китайских ученых опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В статье настоятельно рекомендуется уже сейчас начать принимать меры по борьбе с вирусом у свиней и проводить тщательный мониторинг работников свиноводческой отрасли.

Угроза пандемии

Напомним, что последний пандемический грипп, с которым столкнулся мир - вспышка свиного гриппа 2009 года, начавшаяся в Мексике, - был менее смертельным, чем первоначально опасались, в основном потому, что многие пожилые люди имели некоторый иммунитет к нему, вероятно, из-за его сходства с другими вирусами гриппа, циркулировавшими годами ранее.

От этого вируса, получившего название "свиной грипп", теперь защищает ежегодная противогриппозная вакцинация.

Новый штамм гриппа, который был идентифицирован в Китае, аналогичен свиному гриппу 2009 года, но с некоторыми новыми изменениями.

Профессор Кин-Чоу Чанг, изучавший его, говорит, что

вирус, получивший название G4 EA H1N1, может расти и размножаться в клетках, которые выстраиваются в линию дыхательных путей человека.

Они нашли доказательства того, что именно поэтому массово заболели люди, которые работали на скотобойнях и в свиноводческой промышленности в Китае.