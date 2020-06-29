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Коронавирус может привести к росту числа больных диабетом

Здоровье

В Министерстве здравоохранения считают, что из-за пандемии коронавируса может резко вырасти число больных сахарным диабетом.

На данный момент преддиабетический статус имеют около четверти жителей Земли.

При условии развития коронавирусной инфекции все они могут оказаться в зоне риска.

С чем это связано?

Дело в том, что COVID-19 негативно отражается на работе поджелудочной железы и печени, что приводит к нарушению метаболизма глюкозы. В результате у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, может развиться сахарный диабет второго типа.

Эксперты утверждают, что коронавирус может способствовать эпидемии ожирения, которое также отразится на увеличении числа больных диабетом.

Ранее американские врачи назвали ранний признак сахарного диабета. По мнению специалистов клиники Майо, в первую очередь должно насторожить потемнение кожи на суставах. Это состояние называется "черным акантозом".

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