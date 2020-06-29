Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Археологи обнаружили в Турции следы древнего царства
Беременная Кэти Перри рассказала об ужасном для нее 2017-м
Песков высказался о разрушении памятников в США
Создан фонарик, улучшающий зрение за три минуты в день
Виновную в смерти двоих детей мать оштрафовали на 30 тысяч рублей
Песков рассказал, как Путин проголосует за поправки в Конституцию
Пищевая добавка Е171 негативно влияет на микрофлору кишечника
Общенациональная явка на голосование по Конституции составляет 37,2%
Москву назвали одним из технологичных городов Европы

Диетолог рассказала, как заставить себя завтракать

Здоровье » Здоровье и профилактика

Некоторые люди не могут кушать утром. У них не просто отсутствует аппетит, а наблюдается неприязнь к любой еде. Однако отложенный завтрак вредит организму, который переходит в "режим экономии энергии". Это приводит к глубокому стрессу и поломке внутренних часов организма.

"Своевременный приём пищи в течение часа после пробуждения — важный фактор долголетия. По своему влиянию он сравним с отказом от курения и регулярными физическими занятиями. Попробуйте не есть после 19.00 и засыпать не позже 23.00. Хорошо выспавшись, вы проснётесь с чувством здорового аппетита. Повторяя это регулярно, будете завтракать с удовольствием и пользой для здоровья", — посоветовала врач-диетолог, профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФМБА Маргарита Королёва.

Последние материалы
Пищевая добавка Е171 негативно влияет на микрофлору кишечника
Общенациональная явка на голосование по Конституции составляет 37,2%
Москву назвали одним из технологичных городов Европы
Выяснилось, чем набивали курительные трубки древние индейцы
С 15 июля в России возобновят работу кинотеатры
Украинская телеведущая: не могу говорить правду об обстрелах Донбасса
Прирост инфицированных в Москве сократился в три раза
Камера засняла драку двух медведей на границе России и Китая
Ученые из США обнаружили причину гибели цивилизации майя
Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко
Популярное
Российский шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты

Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.

Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты
Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек
Общество
Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек
Российский шоу-бизнес
Россияне раскритиковали "присягнувшего Путину" Ефремова
США и Канада. Новости и аналитика
Создателей фильма "Черная пантера" обвинили в расизме
Василий Амирджанов МВД помогло художнице Цветковой стать известной Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Телефонный фронт Закира Гасанова
Телефонный фронт Закира Гасанова
Телефонный фронт Закира Гасанова
Телефонный фронт Закира Гасанова
Телефонный фронт Закира Гасанова
Телефонный фронт Закира Гасанова
Телефонный фронт Закира Гасанова
Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво
Телефонный фронт Закира Гасанова
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Трамп рассказал, почему Обама хотел исключить Россию из G8
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Путин рассказал, зачем миру было послано испытание коронавирусом
Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек
Президент США удалил видеоролик с выкриком "Белая сила"
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ