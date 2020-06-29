Диетолог рассказала, как заставить себя завтракать

Некоторые люди не могут кушать утром. У них не просто отсутствует аппетит, а наблюдается неприязнь к любой еде. Однако отложенный завтрак вредит организму, который переходит в "режим экономии энергии". Это приводит к глубокому стрессу и поломке внутренних часов организма.