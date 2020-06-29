Некоторые люди не могут кушать утром. У них не просто отсутствует аппетит, а наблюдается неприязнь к любой еде. Однако отложенный завтрак вредит организму, который переходит в "режим экономии энергии". Это приводит к глубокому стрессу и поломке внутренних часов организма.
"Своевременный приём пищи в течение часа после пробуждения — важный фактор долголетия. По своему влиянию он сравним с отказом от курения и регулярными физическими занятиями. Попробуйте не есть после 19.00 и засыпать не позже 23.00. Хорошо выспавшись, вы проснётесь с чувством здорового аппетита. Повторяя это регулярно, будете завтракать с удовольствием и пользой для здоровья", — посоветовала врач-диетолог, профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФМБА Маргарита Королёва.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.