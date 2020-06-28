Малышева посоветовала лекарства от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о лекарстве от COVID-19, которое помогло ее родной матери.

Врач заметила, что ее зараженная мать принимала антикоагулянты, которые способствуют разжижению крови. По словам телеведущей, именно они спасли ее родного человека от заражения.