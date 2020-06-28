Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о лекарстве от COVID-19, которое помогло ее родной матери.
Врач заметила, что ее зараженная мать принимала антикоагулянты, которые способствуют разжижению крови. По словам телеведущей, именно они спасли ее родного человека от заражения.
"Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон", — считает Малышева.
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