Диетолог посоветовала продукты для похудения

При любой диете нельзя обойтись без овощей, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее мнению, для похудения нужно употреблять продукты, в которых содержится много воды. Например, огурцы.

Также Соломатина порекомендовала есть побольше зелени и капусты.

"Те овощи и зелень, которые при переваривании требуют много энергии, это прекрасно для избавления от жирных калорий!" — сказала она.

Бобы тоже могут быть полезны при диете, они понижают уровень сахара и утоляют голод.