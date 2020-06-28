При любой диете нельзя обойтись без овощей, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее мнению, для похудения нужно употреблять продукты, в которых содержится много воды. Например, огурцы.
Также Соломатина порекомендовала есть побольше зелени и капусты.
"Те овощи и зелень, которые при переваривании требуют много энергии, это прекрасно для избавления от жирных калорий!" — сказала она.
Бобы тоже могут быть полезны при диете, они понижают уровень сахара и утоляют голод.
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