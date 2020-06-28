Существует система, которая позволяет определить степень опасности родинки, способной переродиться в меланому.
Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Система носит название "A, B, C, D, E". А — это асимметрия. B — это границы родинки. С — цвет. D — диаметр, а E — эволюция.
Медик утверждает, что неопасная родинка должна иметь симметричность и ярко выраженные границы. Размер такой родинки не должен превышать 6 миллиметров. Злокачественная родина имеет неоднородный цвет. Неопасные родинки обычно не меняются в течение жизни.
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