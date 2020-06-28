Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Более 30 млн россиян приняли участие в голосовании по Конституции
Аксенов: нам не нужна вода Зеленского
Путин рассказал, откуда берутся деньги для выплат россиянам
В Вашингтоне повредили статую Эндрю Джексона
Президент России спрогнозировал инфляцию в 4%
В Татарстане загорелась автомобильная заправка
Иван Ургант посмеялся над обнаженной фотографией Максима Галкина
Путин: жизни россиян гораздо важнее спасения экономики
В Египте девушку посадили в тюрьму за танец живота

Мясников назвал критерии, по которым можно распознать опасную родинку

Здоровье » Здоровье и профилактика

Существует система, которая позволяет определить степень опасности родинки, способной переродиться в меланому.

Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Система носит название "A, B, C, D, E". А — это асимметрия. B — это границы родинки. С — цвет. D — диаметр, а E — эволюция.

Медик утверждает, что неопасная родинка должна иметь симметричность и ярко выраженные границы. Размер такой родинки не должен превышать 6 миллиметров. Злокачественная родина имеет неоднородный цвет. Неопасные родинки обычно не меняются в течение жизни.

Последние материалы
Мясников назвал критерии, по которым можно распознать опасную родинку
Президент России спрогнозировал инфляцию в 4%
В Татарстане загорелась автомобильная заправка
Иван Ургант посмеялся над обнаженной фотографией Максима Галкина
Путин: жизни россиян гораздо важнее спасения экономики
В Египте девушку посадили в тюрьму за танец живота
Актриса Мария Иващенко сообщила о замужестве
Пушков назвал отличия между Трампом и Зеленским
Избиение Собчак считают черным пиаром
Басков задумался о поисках второй половинки
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ефремов сделал "политическое заявление"

Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.

Ефремов сделал "политическое заявление"
Дочь Любови Успенской больше не может пить
Российский шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской больше не может пить
Новости Украины
Гордон: Украина находится на грани распада
Общество
Политолог Михеев: жителям ДНР и ЛНР необходимо дать гражданство России
Василий Амирджанов Возможность проголосовать дважды назвали провокацией Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Стеван Гайич: Вучич предаст Россию, как это сделал Броз Тито
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Гордон: Украина находится на грани распада
Жена Киржакова объяснила, почему оставила мужу все имущество
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Жена Киржакова объяснила, почему оставила мужу все имущество
Мэру Новочеркасска пришлось краснеть из-за ошибки рекламной компании
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Жена Киржакова объяснила, почему оставила мужу все имущество
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ