Мясников назвал критерии, по которым можно распознать опасную родинку

Существует система, которая позволяет определить степень опасности родинки, способной переродиться в меланому.

Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Система носит название "A, B, C, D, E". А — это асимметрия. B — это границы родинки. С — цвет. D — диаметр, а E — эволюция.

Медик утверждает, что неопасная родинка должна иметь симметричность и ярко выраженные границы. Размер такой родинки не должен превышать 6 миллиметров. Злокачественная родина имеет неоднородный цвет. Неопасные родинки обычно не меняются в течение жизни.