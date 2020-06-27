В Ингушетии врачам больницы пришлось воспользоваться фонариком телефона

Бригаде врачей в Ингушетии пришлось воспользоваться телефонными фонариками при совершении экстренной операции.

Шквалистый ветер повредил линии электропередач, а также запасной электрогенератор.

Хирург республиканской больницы Башир Аушев рассказал, что к ним доставили пациента после удара молнии. Кроме того, в грудную клетку попали осколки разбитого стекла.

"У него был многооскольчатый перелом ребер, разорвано левое легкое, лопнула диафрагма слева, селезенку вынесло наружу со стороны спины, лопатка лежала на сердце — плечо было так вывихнуто", — рассказал Аушев.

Хирург отметил, что не считает эту операцию героической, а просто неудачным стечением обстоятельств.