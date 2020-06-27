Гастроэнтеролог: зеленый чай не поднимает давление

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов заявил о том, что зеленый чай влияет на подъем давления только из-за выпитого количества. Зеленый чай принято употреблять литрами. Но сам по себе он не может влиять на давление.

"Если литрами пить чистую воду, давление тоже поднимется", — рассказал врач в интервью изданию "Аргументы и факты".

Он также предупредил, что хоть чай и полезен в жаркие дни для профилактики обезвоживания, злоупотреблять им не стоит.