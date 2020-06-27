Существует вероятность заражения коронавирусом через морскую воду. Если инфекция попала в организм через рот или нос с морской водой, то это приведет к заражению.

Об этом сообщил врач Антон Эльстер.

"К сожалению, да. Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь", - сообщил медик, а также посоветовал "не полоскать горло морской водой".

"Не надо её глотать, не надо лишний раз нырять. Выйдя из моря, можно, наоборот, прополоскать горло чистой питьевой водой", - добавил Эльстер.