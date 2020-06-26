Коронавирусом могли заразиться более 25 млн американцев

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что коронавирусной инфекцией могли переболеть в 10 раз больше жителей США.

COVID-19 мог поразить 25 млн американцев

По словам эксперта, такая вероятность объясняется огромным количеством бессимптомных носителей заболеваний.

"Этот вирус так часто вызывает бессимптомное течение болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10% вспышки болезни", — пояснил он.

Хотя ранее почти у 2,4 млн жителей США тесты показали наличие коронавирусной инфекции, но, по словам Редфилда, некоторые другие тесты, например, при сдаче крови донорами, показали, что инфицированы COVID-19 5-8% населения. Общая численность населения США составляет 328 миллионов человек.

Ранее в США дополнили список симптомов коронавируса.