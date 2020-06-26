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Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день

Здоровье
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день. Черешня

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, сколько черешни можно съедать в день.

По словам специалиста, общая порция фруктов, овощей, ягод и зелени должна составлять от 400 до 800 граммов. Такую норму для здоровых людей называет и ВОЗ.

Детям рекомендуется начинать давать по несколько ягод в день, чтобы не допустить аллергии, вздутия живота. Черешню лучше употреблять в качестве десерта после основного приема пищи, содержащей белок.

Людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов черешню нужно употреблять с осторожностью, так как в этом продукте содержится большое количество углеводов. В таком случае к черешне лучше добавлять белок и клетчатку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог рассказала, как правильно выбирать клубнику.

 

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