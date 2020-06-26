Эндокринолог Надежда Максимова рассказала о самом первом признаке сахарного диабета. Она подчеркнула, что превышение нормы уровня глюкозы в крови человека определяется врачами как "преддиабетное состояние".
О том, как употребление сахара влияет на риск развития диабета, пояснила врач из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Елена Андреева.
"Одно с другим никак не связано: развитие диабета не зависит от того количества сахара, которое вы употребляете. Для этого должен быть целый комплекс разных факторов.
Сахарный диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание, а сахарный диабет второго типа — заболевание, связанное с нарушением работы поджелудочной железы, нарушением углеводного обмена, инсулинорезистентностью. Тогда и начинается повышение уровня сахара в крови.
В первую очередь в группе риска находятся люди, страдающие ожирением. Иногда развитие диабета может спровоцировать стресс, но это на уровне аутоиммунных процессов. Чаще всего это наследственное заболевание", — заключила врач.
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