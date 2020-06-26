Может ли развиться сахарный диабет от сладкого?

Эндокринолог Надежда Максимова рассказала о самом первом признаке сахарного диабета. Она подчеркнула, что превышение нормы уровня глюкозы в крови человека определяется врачами как "преддиабетное состояние".

О том, как употребление сахара влияет на риск развития диабета, пояснила врач из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Елена Андреева.

"Одно с другим никак не связано: развитие диабета не зависит от того количества сахара, которое вы употребляете. Для этого должен быть целый комплекс разных факторов.

Два типа диабета

Сахарный диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание, а сахарный диабет второго типа — заболевание, связанное с нарушением работы поджелудочной железы, нарушением углеводного обмена, инсулинорезистентностью. Тогда и начинается повышение уровня сахара в крови.

Кто входит в группу риска?