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Может ли развиться сахарный диабет от сладкого?

Здоровье

Эндокринолог Надежда Максимова рассказала о самом первом признаке сахарного диабета. Она подчеркнула, что превышение нормы уровня глюкозы в крови человека определяется врачами как "преддиабетное состояние".

О том, как употребление сахара влияет на риск развития диабета, пояснила врач из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Елена Андреева.

"Одно с другим никак не связано: развитие диабета не зависит от того количества сахара, которое вы употребляете. Для этого должен быть целый комплекс разных факторов.

Два типа диабета

Сахарный диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание, а сахарный диабет второго типа — заболевание, связанное с нарушением работы поджелудочной железы, нарушением углеводного обмена, инсулинорезистентностью. Тогда и начинается повышение уровня сахара в крови.

Кто входит в группу риска?

В первую очередь в группе риска находятся люди, страдающие ожирением. Иногда развитие диабета может спровоцировать стресс, но это на уровне аутоиммунных процессов. Чаще всего это наследственное заболевание", — заключила врач.

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