Эндокринолог назвала первый признак сахарного диабета

Эндокринолог Надежда Максимова рассказала о самом первом признаке сахарного диабета. Она подчеркнула, что превышение нормы уровня глюкозы в крови человека определяется врачами как "преддиабетное состояние".

На данной стадии медики определяют риск развития диабета второго типа.

"Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови — и в 84% случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом", — сообщила Надежда Максимова.

Факторы развития диабета:

избыточная масса тела;

малоподвижный образ жизни.

Чтобы определить физическое состояние человека, можно рассчитать индекс массы тела.

Также к развитию диабета может привести высокий уровень холестерина в крови на фоне постоянного повышенного давления.

Специалисты подчеркнули, что преддиабет не всегда приводит к развитию заболевания, если человек своевременно изменит свой образ жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о способах профилактики диабета.