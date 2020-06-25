Эндокринолог Надежда Максимова рассказала о самом первом признаке сахарного диабета. Она подчеркнула, что превышение нормы уровня глюкозы в крови человека определяется врачами как "преддиабетное состояние".
На данной стадии медики определяют риск развития диабета второго типа.
"Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови — и в 84% случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом", — сообщила Надежда Максимова.
Чтобы определить физическое состояние человека, можно рассчитать индекс массы тела.
Также к развитию диабета может привести высокий уровень холестерина в крови на фоне постоянного повышенного давления.
Специалисты подчеркнули, что преддиабет не всегда приводит к развитию заболевания, если человек своевременно изменит свой образ жизни.
Ранее "Правда.Ру" писала о способах профилактики диабета.
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