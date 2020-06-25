Что должно входить в рацион при болезни Альцгеймера?

Японские ученые из Университета Кюсю пришли к выводу, что часть белка соевых бобов может положительно отразиться на состоянии памяти людей, страдающих от болезни Альцгеймера. О том, так ли это на самом деле, а также об особенностях питания при болезни Альцгеймера, рассказала врач-диетолог Анна Чайкина.

"Соя — точно не тот продукт который будет работать при болезни Альцгеймера. Что касается питания вообще, то нет конкретных продуктов, которые стоит употреблять для профилактики этого заболевания.

Питание должно быть разнообразным. Важно, чтобы организм получал в необходимом количестве белок и жир. Это важно для головного мозга — ему и жиры нужны, и белок, а также полифенол и биофлованоиды.

Стоит включить в рацион овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, это будет полезно. В самой сое нет незаменимых аминокислот, которые есть в белке животного происхождения.

Также рекомендуется употреблять мясо и морепродукты.

Иными словами, чем разнообразнее питание, тем лучше. Разнообразие в плане всего, обязательно и жиры должны быть.