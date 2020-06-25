Депутат Ионин сообщил о выздоровлении после заражения

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о том, что COVID-19 разрушил его легкие на 5%, что является самым легким исходом.

"Формальность с больничным (осталась): сегодня должны позвонить и сказать, когда подъехать и забрать его. По факту мне уже разрешили вернуться к нормальной жизни", — сказал Ионин.

По словам политика, выздоровление подтвердилось двумя отрицательными тестами на выявление инфекции.