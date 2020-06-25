Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о том, что COVID-19 разрушил его легкие на 5%, что является самым легким исходом.
"Формальность с больничным (осталась): сегодня должны позвонить и сказать, когда подъехать и забрать его. По факту мне уже разрешили вернуться к нормальной жизни", — сказал Ионин.
По словам политика, выздоровление подтвердилось двумя отрицательными тестами на выявление инфекции.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.