Опасная погода может наступить внезапно, поэтому очень важно знать правила безопасного поведения по время грозы.

О том, что как правильно себя вести во время грозы, рассказал Член совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир Елисеев.

"Есть общее правило поведения во время грозы — это понимание того, что никогда нельзя вставать под высокое дерево, нельзя находиться около водоема и в самом водоеме, потому что молнии, как правило, заземляются на высокие точки опоры и на водные глади.

Поскольку грозе сопутствует ветер, нельзя находиться под рекламными щитами. Также нельзя держаться за железные какие-то опоры, потому что многие железные изделия заземлены, и, когда происходит удар молнией, через них тоже может пройти ток.

Грозу можно переждать в машине, потому что она на резине все-таки стоит, какой-то элемент изоляции через колеса. Но нужно встать где-нибудь на обочине, потому что непонятно, какой силы во время грозы будет дождь, ветер.

Но если находишься где-то в сыром помещении, желательно тоже найти место, где есть резиновые коврики. Они специально предназначены для изоляции тела от поражения электрическим током.

Молния — малоисследованное явление

Непонятно, как разряд будет себя вести. У нас буквально в последние грозы в СНТ шаровая молния тоже… Произошел разряд. Практически у многих, кто находился на линии электропередачи, перегорели все бытовые приборы, в том числе, приборы освещения, которые находились на столбах, хотя гроза была днем. Поэтому нужно себя беречь и близких, особо не показывать героизм во время грозы, когда есть разряды молнии.

Лучше все выключить из розеток, потому что те автоматы, которые стоят на предохранении, могут вылететь. Силу энергии молнии измерить сложно и предугадать, какой будет удар, тоже невозможно. Самое страшное — это сухие грозы без дождя, когда идет парад молний, это гораздо серьезнее, чем во время проливного дождя, потому что разряд молнии идет прямой, сила электрического заряда гораздо выше, чем во время дождя", — заключил эксперт.