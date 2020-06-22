Британские ученые совместно с польскими коллегами изучили вопрос поведения коронавируса в воде, а также риски от употребления неочищенной воды в 20 странах.
В результате специалисты пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может распространяться через водоемы, если недавно были утечки из канализации.
Следовательно, в таких случаях контакты людей и животных с водоемами необходимо запретить. Так как вирус может быть в разных тканях человека, то его содержат и отходы жизнедеятельности, причем в большом количестве.
Европейские ученые утверждают, что благодаря современным системам очистки сточных вод вирус полностью уничтожается.
Новое исследование показывает, что COVID-19 может жить в воде около 25 дней.
Ученые предполагают, что для заражения нужно не менее 100 вирусных частиц на каждые 100 мл. Во многих государства данный показатель вполне достижим, если в пресный водоем сбросили стоки или имела место утечка из канализации.
"В первую очередь нужно опасаться странам, где зараженные в основном сосредоточены в одной точке. Это Испания, Великобритания и Марокко.
В северных странах риск очень низок, так как здесь небольшая плотностью населения. Также невысок риск в тропических государствах, где большое количество водных ресурсов", — считают авторы исследования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может выжить в обычном холодильнике.
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