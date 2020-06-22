Коронавирус может выживать в водоемах до 25 дней

Британские ученые совместно с польскими коллегами изучили вопрос поведения коронавируса в воде, а также риски от употребления неочищенной воды в 20 странах.

В результате специалисты пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может распространяться через водоемы, если недавно были утечки из канализации.

Следовательно, в таких случаях контакты людей и животных с водоемами необходимо запретить. Так как вирус может быть в разных тканях человека, то его содержат и отходы жизнедеятельности, причем в большом количестве.

Передается ли COVID-19 таким образом?

Европейские ученые утверждают, что благодаря современным системам очистки сточных вод вирус полностью уничтожается.

Новое исследование показывает, что COVID-19 может жить в воде около 25 дней.

Ученые предполагают, что для заражения нужно не менее 100 вирусных частиц на каждые 100 мл. Во многих государства данный показатель вполне достижим, если в пресный водоем сбросили стоки или имела место утечка из канализации.

"В первую очередь нужно опасаться странам, где зараженные в основном сосредоточены в одной точке. Это Испания, Великобритания и Марокко. В северных странах риск очень низок, так как здесь небольшая плотностью населения. Также невысок риск в тропических государствах, где большое количество водных ресурсов", — считают авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может выжить в обычном холодильнике.