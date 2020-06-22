Онколог: "Долго незаживающая рана — повод срочно обратиться к врачу"

Второе место по числу случаев среди различных видов рака занимают злокачественные образования на коже. Об этом рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Известно, что организм человека нуждается в витамине D, который вырабатывается благодаря воздействию солнца. Специалист пояснил, что для получения этого витамина можно загорать на пляже, но при этом нужно находиться в тени деревьев или под зонтиком.

Категорически нельзя загорать под прямыми палящими лучами солнца.

Если после того как человек в течение длительного времени находился на солнце, а потом начал замечать, что у него долго не заживают раны, стали появляться нарушения кожного покрова, то нужно сразу же обратиться к врачу.

Немеланомный рак успешно лечится и характеризуется довольно низкой летальностью.

Ранее доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, каким категориям людей запрещено загорать. Так, людям, у которых выявлен фотодерматоз или фотодерматит, нужно избегать солнечных лучей. Это связано с тем, что под воздействием солнечных лучей у них на коже образуются волдыри, появляется зуд.