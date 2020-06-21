Зеленский рассказал о повышении зарплаты медикам до 75 процентов

Владимир Зеленский повысит зарплату медицинским работникам.

Президент Украины поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив, что с сентября этого года ожидается повышение заработной платы.