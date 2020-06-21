Владимир Зеленский повысит зарплату медицинским работникам.
Президент Украины поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив, что с сентября этого года ожидается повышение заработной платы.
"С 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории", — сказал Зеленский в своем видеообращении ко Дню медика.
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