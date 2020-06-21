Жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит заметила опухоль груди на своей свадебной фотографии.

Пересматривая свои фотографии Кирке-Смит заметила опухание в грудной области, после чего обратилась к врачам.

"На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы", — написала она в Facebook.