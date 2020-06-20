Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается второй волны, доподлинно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна. Но мы с вами говорим об усреднённых показателях и о тенденциях, которые выстраиваются из данных по всей территории страны, и сейчас у нас пока эта тенденция благоприятная", — пояснил представитель Кремля.