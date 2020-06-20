Врач опроверг существование аллергии на тополиный пух

Внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура заявил о том, что тополиный пух сам по себе не может вызвать аллергии из-за отсутствия пыльцы.

"Тополиный пух — это не пыльца. Раз это не пыльца, то тополиный пух сам непосредственно не вызывает аллергических реакций", — рассказал врач радиостанции "Говорит Москва".

Он также добавил, что тополиный пух может переносить пыльцу с других растений.