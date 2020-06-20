Стало известно о состоянии пациентов после введения инъекции от COVID

В пресс-службе Минобороны рассказали о том, что добровольцы, которые участвовали в испытаниях вакцины от COVID-19 не жалуются на здоровье.

Врач Олег Чихляев рассказал о том, что состояние тестируемых не ухудшилось после введения инъекции.