В пресс-службе Минобороны рассказали о том, что добровольцы, которые участвовали в испытаниях вакцины от COVID-19 не жалуются на здоровье.
Врач Олег Чихляев рассказал о том, что состояние тестируемых не ухудшилось после введения инъекции.
"Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено", — цитирует пресс-служба врача анестезиолога-реаниматолога главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко.
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