Доктор медицинских наук Юрий Кремнев рассказал, что делать, если в человека попала молния.
"Чаще всего, если молния попадает, то проходит через тело человека и идет в землю. И от того, через какие органы и системы она проходит, зависит, останется человек жить или нет", — сообщил специалист.
Врач добавил, что, конечно, очень важно, как быстро смогут приехать врачи скорой помощи. Если человек не дышит, то ему нужно сделать искусственное дыхание, если же у пострадавшего нет пульса, то закрытый массаж сердца.
"Все это, возможно, приведет к положительному исходу. Были случаи, когда человек выживал, если путь шёл не через жизненно важные органы", — добавил эксперт.
Известная актриса Шэрон Стоун рассказала, что в детстве перенесла удар молнии.
Она утверждает, что набирала воду в утюг и держалась за металлический кран. В этот момент молния ударила в колодец, который отвечал за водоснабжение в доме и актриса ощутила мощный удар.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?