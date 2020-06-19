Врач объяснил, как помочь человеку при ударе молнией

Доктор медицинских наук Юрий Кремнев рассказал, что делать, если в человека попала молния.

"Чаще всего, если молния попадает, то проходит через тело человека и идет в землю. И от того, через какие органы и системы она проходит, зависит, останется человек жить или нет", — сообщил специалист.

Врач добавил, что, конечно, очень важно, как быстро смогут приехать врачи скорой помощи. Если человек не дышит, то ему нужно сделать искусственное дыхание, если же у пострадавшего нет пульса, то закрытый массаж сердца.

"Все это, возможно, приведет к положительному исходу. Были случаи, когда человек выживал, если путь шёл не через жизненно важные органы", — добавил эксперт.

Известная актриса Шэрон Стоун рассказала, что в детстве перенесла удар молнии.

Она утверждает, что набирала воду в утюг и держалась за металлический кран. В этот момент молния ударила в колодец, который отвечал за водоснабжение в доме и актриса ощутила мощный удар.