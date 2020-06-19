Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что за время коронавирусной пандемии в России выпустили более пятиста новых лекарств и медизделий.
"Регуляторика, которая поменялась, позволила нам в очень короткие временные промежутки выпустить на рынок более 500 новых медицинских продуктов — это и лекарственные препараты, и медицинские изделия. Такого количества за предыдущее время ранее не выпускалось", — сказал Мурашко на встрече президента России с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?