Дерматолог рассказала, чем пахнут болезни

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, что человек может ощущать запах различных заболеваний. Так, запах несвежего мяса и сильное потоотделение могут говорить о развитии онкологического заболевания.

Специалист пояснила, что пот человека не должен пахнет.

Запах возникает из-за бактериальной флоры на коже.

Пот людей, у которых имеются заболевания печени и почек, пахнет аммиаком.

Также по запаху можно определить наличие такого заболевания, как сахарный диабет. Так, если на фоне диабета снижается уровень инсулина, то глюкоза не входит в клетки, и они переходят на питание жиром.

Скорогудаева утверждает, что это "провоцирует запах ацетона от кожи человека". Если от кожи пахнет кислым сыром, то это может указывать на нарушение метаболизма.

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