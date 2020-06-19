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Дерматолог рассказала, чем пахнут болезни

Здоровье

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, что человек может ощущать запах различных заболеваний. Так, запах несвежего мяса и сильное потоотделение могут говорить о развитии онкологического заболевания.

Специалист пояснила, что пот человека не должен пахнет.

Запах возникает из-за бактериальной флоры на коже.

Пот людей, у которых имеются заболевания печени и почек, пахнет аммиаком.

Также по запаху можно определить наличие такого заболевания, как сахарный диабет. Так, если на фоне диабета снижается уровень инсулина, то глюкоза не входит в клетки, и они переходят на питание жиром.

Скорогудаева утверждает, что это "провоцирует запах ацетона от кожи человека". Если от кожи пахнет кислым сыром, то это может указывать на нарушение метаболизма.

Ранее врачи назвали три ранних симптома раковой опухоли желудка.

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