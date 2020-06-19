Доктор Леонид Рошаль заявил о том, что циникам запрещено даже близко подходить к пациентам. Это качество, которое не должно быть присуще российским медикам.
"Циник должен снять халат, повесить его на гвоздик, уйти и больше к больным не подходить. Циник — это (качество) не совместимое с врачом", — сказал Рошаль в ходе прямой онлайн-линии "Диалог поколений. Медицина — мое призвание".
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?